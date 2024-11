Sconfitta all’esordio per la Rugby Reggio Calabria

Comincia con una sconfitta il cammino della Rugby Reggio Calabria nel campionato nazionale di serie B: nel loro primo incontro della Pool 2 del Girone 4, al Pacevecchia di Benevento i gialloneri cedono per 25 – 5 al cospetto di un XV di casa solido e ben organizzato.

La prima frazione di gara si chiude con i sanniti avanti per 13 – 0 grazie alle mete di Mennato Caporaso e Passariello, entrambe non trasformate, intervallate da un piazzato di Mario Caporaso; dalla mezz’ora Rugby Reggio in 14 per il cartellino giallo alla seconda linea Di Perna. In apertura di ripresa i biancocelesti allungano sul 20 – 0 grazie alla meta di Casillo trasformata da Esposito, poi arriva la prima marcatura ospite con Mitchell che va in meta all’esordio e porta i suoi sul 20 – 5; la doppia superiorità numerica dovuta ai cartellini gialli comminati a Passariello prima e a Casillo poi, non porta però altri punti per i reggini che restano oltre il doppio break di distanza; nel finale arriva la quarta meta per i padroni di casa, nuovamente ad opera di Casillo, che vale il punto di bonus offensivo. Al fischio finale del sig. Muscio, il tabellino segna Benevento 25 Reggio Calabria 5.

I gialloneri di coach Huygen tornano dunque dalla Campania a mani vuote, ma il match del Pacevecchia ha comunque dato dei segnali positivi per il prosieguo del campionato: i frutti delle settimane di duro lavoro si stanno cominciando a vedere, la risposta nell’uno contro uno e nei punti d’incontro è stata buona, così come la tenuta atletica; nonostante la sofferenza in mischia chiusa – fase di gioco dominata dal pack beneventano -, qualche errore di troppo e qualche meccanismo ancora da oliare, il XV reggino è consapevole della propria forza e dei propri mezzi e ha già nel mirino la vittoria nel derby dello Stretto in programma alla seconda giornata di campionato: appuntamento quindi a domenica 25 ottobre al San Cristoforo per il big match tra Rugby Reggio Calabria e Amatori Messina.

Benevento – Reggio Calabria 25 – 5 (mete 4-1 / punti 5-0)

1°t

meta Caporaso Me. 5 – 0

cp Caporaso Ma. 8 – 0

cart giallo Di Perna (Rc)

meta Passariello 13 – 0

2°t

meta Casillo, trasf Esposito 20 – 0

cart giallo Passariello (Bn)

cart giallo Casillo (Bn)

meta Mitchell 20 – 5

meta Casillo 25 – 5

Benevento

Altieri G., Caporaso Me., Casillo, Ciampa, Caporaso Ma., Esposito, Botticella M., Passariello, Russo, Petrone, Giangregorio, Valente, Notariello, Racioppi, Bosco.

A disposizione: Botticella L., Santosuosso, Cremonesi, Lanza, Pascucci, Ciarla, Altieri A.

Allenatore: Alessandro Valente.

Reggio Calabria

Bernardo, Salayaman, Autelitano, Bercich, Stilo, Mitchell, Ripepi, Sorbara, Blandino, Filardo, Confido, Di Perna, Ippolito, Imbalzano, Scappatura.

A disposizione: Khaoua, Pedà, Maesano, Cervasio, Cozza, Gaito, Selvaggio.

Allenatore: Shaun Huygen

Umberto Chirico – Responsabile Comunicazione Rugby Reggio Calabria

fotografia © Franco Fiore