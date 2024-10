Sconfitta casalinga per la Viola Basket

di Domenico Suraci – La Viola Basket Reggio Calabria perde contro un’ostica Rieti.Inizia subito bene la squadra ospite che controlla tutto il match con disinvoltura nonostante la Viola cerchi con diversi break di avvicinarsi all’avversaria. Troppo basse le percentuali di tiro neroarancio, soprattutto dalla lunga distanza, soluzione cercata troppe volte. Unica nota positiva un tonico Lupusor che si muove molto bene sotto le plance ed il solito Radic, premiato all’intervallo dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, per essere stato il miglior giocatore del mese di ottobre del girone ovest di serie A2 CITROEN, nella speciale classifica della Lega Pallacanestro.

A fine partita, coach Antonio Paternoster è amareggiato. “Chiedo scusa ai tifosi per la prestazione della squadra – dice-. Non abbiamo giocato una bella partita. Avevo chiesto ai ragazzi di essere più lucidi in attacco. Così non è stato. Oggi ci siamo disuniti alla prima difficoltà, abbiamo perso fiducia e rincorso per oltre 38’. Abbiamo tirato poco, i numeri sono crudeli e vanno letti con attenzione. E’ difficile poter vincere così. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo”.

VIOLA REGGIO CALABRIA – NPC RIETI 68-78

(13-22; 19-18; 16-20; 22-18)

VIOLA REGGIO CALABRIA: Radic 18, Taflaj n.e., Lupusor 11, Legion 8, Caroti 4, Fabi 12, Guariglia 2, Guaccio, Marulli 8, Micevic 4, Fallucca 1. Coach: A. Paternoster

NPC RIETI: Casini 15, Della Rosa, Benedusi 5, Eliantonio 5, Zanelli 11, Trevisan, Chillo 5, Sims 22, Di Prampero 10, Pepper 5. Coach: Nunzi

Arbitri: Tirozzi, Tallon, Maschio.