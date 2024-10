Scontri derby Catanzaro-Crotone, ferito un poliziotto. Il comunicato del SIULP

Il Catanzaro ha vinto il derby con il Crotone prendendo il largo in classifica e allungando il passo proprio sui pitagorici. Giornata di sport macchiata dagli scontri che hanno ferito un poliziotto, di seguito la nota del SIULP:

“Esprimiamo solidarietà e convinta vicinanza al poliziotto rimasto ferito negli scontri del derby calcistico Catanzaro – Crotone ad opera delle frange più estremiste del tifo crotonese. Ferma condanna contro i soliti professionisti della violenza e di chi li spalleggia. Un fatto grave – scrive in una nota il Segretario Generale Provinciale del SIULP di Crotone – Claudio GIAMMARINO – perché consumato con il solo intento di dare sfogo alla loro bieca e inarrestabile violenza, che nulla ha a che vedere con il mondo del calcio e dello sport e con tutti i valori che questi esprimono, posto in essere in forza della totale certezza di impunità di cui godono questi delinquenti. Abbiamo totale fiducia nella magistratura dice ancora GIAMMARINO. Non è la prima volta che nel corso di una partita di calcio le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica diventino oggetto di una vile aggressione da parte di pseudo tifosi che non possiamo che definire dei veri e propri criminali, che devono essere individuati puniti e allontanati definitivamente dagli eventi sportivi nella nostra provincia. Il nostro sostegno e la nostra solidarietà giungano al collega ferito che ha dovuto fare ricorso ai sanitari per essere stato bersaglio di aggressione da parte di questo “individuo” che è stato assicurato prontamente alla giustizia. Invitiamo la massima autorità della Provincia in cui si è disputato il match, ad emettere provvedimenti cautelativi duri ed inequivocabili nei confronti di chiunque abbia agito, mentre auspichiamo un’autorità giudiziaria rigida e severa nell’applicazione pedissequa della norma, affinché tali atti criminosi non abbiano più a ripetersi”.

Crotone, 06/11/22 Redatto Ufficio Stampa SIULP