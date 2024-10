Le Albatros di Melito volano a Molochio

É stato negli scorsi giorni che la squadriglia Albatros del gruppo Scout Melito Porto Salvo 1 si è messa in cammino alla scoperta del paese di Molochio, comune situato nel cuore del parco Nazionale dell’Aspromonte. Le ragazze hanno avuto l’onore di poterne assaporare la storia, le tradizioni e gli emozionanti racconti dei cittadini molochiesi.

Sono stati proprio questi a diventare testimoni vivi e portavoce di una cittadina attiva che ancora oggi cerca di mantenere e rimembrare le vecchie usanze. Il gruppetto nella stessa mattinata ha raccolto molteplici interviste da cui sono emersi affascinanti racconti come quello della Zona Nivera in cui vi era un fosso nel quale veniva raccolta la neve d’inverno per poi essere coperta e mantenuta come ghiaccio per le granite estive.

Prospere Coltivazioni di granturco erano presenti in questo territorio con le quali le donne del tempo realizzavano i materassi per la famiglia attraverso le foglie secche e grano con cui producevano la farina necessaria alle primizie caserecce.

Alle ragazze è stata raccontata una Molochio degli anni 70 ed 80 in cui non vi erano strade, gli uomini del tempo dormivano su tavole allestite con erba e pagliai ed i mulettieri giravano con il mulo portando bevande fresche. Uno scenario storico senza precedenti.

Altrettanto sentiti sono i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giuseppe che ricorrono il 19 marzo e la prima domenica di Maggio per i molochiesi così come quella del 15 agosto preceduta dalle novene serali che poi vedranno concludere il tutto con la processione ed i festeggiamenti civili che prevedono il tradizionale ballo del ciuccio ed i giochi pirotecnici.

Grande occasione di crescita e nuove conoscenze è stata questa della Squadriglia Albatros dopo la quale si è sentita arricchita e forte da quanto ha preso ma soprattutto conquistata e travolta dall’affetto, dai volti di questa gente e dalle parole di speranza e gratitudine.

Silvia Dieni

Elena Familiari

Desirèe Plutino

Martina Caruso

Sofia Passafaro