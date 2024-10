Screening gratuito a Bova Marina: giornata di prevenzione contro il tumore alla cervice

La prevenzione è lo strumento più efficace per combattere il carcinoma della cervice uterina, che rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne sotto i 50 anni. Per questo motivo, l’Associazione “Salute Donna OdV” – Sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Asp RC e l’Avis Provinciale RC, e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha organizzato una giornata di prevenzione gratuita del tumore al collo dell’utero a Bova Marina.

Un’occasione di prevenzione

L’evento, svoltosi martedì 15 ottobre in Piazza Municipio, ha permesso di promuovere i programmi di screening disponibili per i cittadini e di effettuare esami specifici per identificare precocemente le lesioni pre-cancerose. Grazie a questi controlli, è possibile trattare e curare tempestivamente le anomalie, riducendo così il rischio di sviluppare il carcinoma.

La partecipazione è stata significativa, con molte donne, sia in età fertile che non, che si sono avvicinate al Camper della Salute per sottoporsi ai test di controllo. I programmi di screening, come il Pap test e il test HPV, sono l’unico modo per cogliere i tumori al loro stadio iniziale, quando i trattamenti sono meno invasivi e la prognosi è più favorevole.

L’importanza della sensibilizzazione

Leggi anche

Durante la mattinata, la delegata di “Salute Donna OdV”, la dottoressa Angela Vigoroso, ha tenuto un incontro nella biblioteca locale, durante il quale ha sensibilizzato le donne sull’importanza dei controlli ginecologici regolari per diagnosticare precocemente eventuali lesioni precancerose.