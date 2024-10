Scuola di basket Viola, è l’ora del big match contro Lamezia

Appuntamento da non perdere. La Scuola di Basket Viola scende in campo per non perdere la vetta della classifica del campionato di C Silver Calabria.

I nero-arancio di Coach Polimeni sfidano la forte ed ambiziosa Enjoy Iperviaggi Lamezia.

Nella compagine lametina militano ben tre ex: i playmaker Domenico e Simone Antonicelli e l’esterno Gangarossa ultimo arrivano di un team completo e forte.

In casa Scuola di Basket Viola arrivano buone notizie dall’infermeria: Kevin Pandolfi e Fortunato Barrile assenti per infortunio nell’ultima uscita recuperano e saranno del match seppur non al top.

Vittorio Soldatesca,invece, migliore in campo nell’ultima gara vinta in casa della Virtus Catanzaro con tanto di tiro da tre decisivo per il sorpasso finale della gara è stato squalificato per una giornata: la dirigenza ha deciso di commutare la squalifica, dunque, il veterano del club sarà del match.

La gara verrà trasmessa alle ore 18 sulla pagina Facebook di Reggioacanestro.it, il giornale sul basket calabrese.

Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme ed Alessio Mafrici di Reggio Calabria.