Scuola Basket Viola vince il derby contro la Vis Reggio

Dopo aver sfiorato il colpaccio in casa contro la Bim Bum Basket Rende, compagine capolista del girone, la Scuola di Basket Viola conferma l’ottimo momento di umore, gioco e forma vincendo con convinzione sul difficile campo del PalaBotteghelle contro la Vis Reggio.

Partita dai due volti: Bianco-amaranto padroni del match per due quarti.

Mihaijlovic punge con cura al tiro ed i locali chiudono i primi due periodi avanti di sette punti. Tutto finito? Assolutamente no. Barrile prende per mano i suoi giovani compagni. La rimonta parte dalla difesa. Tanti canestri facili in contropiede e segnature di pregevole fatture. Fortunato Barrile è l’Mvp incontrastato della sfida ben supportato da un ottimo Scorza.

Reggini senza Osmatescu, Viglianisi e Scialabba, ovvero tre quinti di starting five. Locali senza il bravo Mimmo Cardone. La sfida termina 66 a 78.

Vis Reggio Calabria-Scuola di Basket Viola 66-78

(21-20 20-14 8-27 19-17)

Vis:Fotia,Curciarello 4,Warwick 18,Martino

Bakula 9, Galimi 4, Ventra 6, Larizza 2, Fazzari

Mihajlovic 13. All Checco D’Arrigo Ass Valerio Nusco

Scuola di Basket Viola: Mandalari, Soldatesca 1, Ciccarello 22

Gulli 2, Muia 2, Scialabba ne, Scorza 12

Barrile 23, Sant’Ambrogio 2, Grgurovic 14. All Francesco Barilla Ass. Carlo Sant’Ambrogio

Arbitri Viglianisi di Villa San Giovanni e Cristarella di Reggio Calabria