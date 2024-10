La Scuola Calcio Academy Ludos Vecchia Miniera sarà Centro Tecnico AC Monza

Il presidente Adriano Minniti ha formalizzato l’accordo con l’AC MONZA, club appena approdato in Serie A, che conta di espandere la propria formazione, il proprio scouting sul territorio calabrese affidandosi alle competenze dello staff tecnico targato Ludos Vecchia Miniera.

Una collaborazione fortemente voluta e cercata dal Coordinatore Tecnico Mr Antonio Malavenda da mesi in contatto con i referenti della società presieduta da Silvio Berlusconi e dall’amministratore delegato e Vice Presidente Adriano Galliani.

Il primo incontro formativo con gli istruttori AC Monza è in programma a fine mese, sono inoltre previste attività specifiche ed esperenziali con frequente cadenza, in virtù della collaborazione concreta instaurata.

Mercoledì 28 Settembre 2022 infatti i tesserati iscritti alla Scuola Calcio Ludos Vecchia Miniera potranno assistere e svolgere delle esercitazioni tecniche e motorie con istruttori qualificati della società biancorossa che milita nella massima serie.

Appuntamento quindi già fissato presso Casa Ludos, situata in centro città, sul litorale del Parco Lineare Sud, dove i bambini dell’Academy Ludos hanno iniziato dal 5 Settembre le attività di Scuola Calcio al centro sportivo di Cda Torre Lupo 71.