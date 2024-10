Scuola calcio, iscrizioni sempre aperte al Clivia Reggio Village

Prosegue l’attività di scuola calcio al Clivia Reggio Village. Allenamenti individuali secondo ultimo DPCM, in attesa che migliori la situazione legata alla pandemia e quindi avere nuovamente la possibilità di disputare gare ed iniziare le competizioni. Attentissimi al rispetto del protocollo anti covid sia i dirigenti come anche i tecnici della scuola calcio, si prova a regalare quasi due ore di svago e distrazione ai piccoli atleti, ricordando che le iscrizioni sono sempre aperte per i nati dal 2008 fino al 2016

Tre le sedute di allenamento, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15,o0 alle 16,30 e la società si è anche organizzata per andare incontro a tutti coloro che hanno iniziato l’anno scolastico e saranno impegnati con turni pomeridiani, aggiungendo un’altra seduta di allenamento alle 18,30.

Il tutto, come già detto, nel pieno rispetto delle regole vigenti riguardo le norme anti covid 19.

Il “Clivia Reggio Village” è un centro polisportivo, situato sul Viale Messina, che ben si distribuisce nei suoi sette campi fra calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 e dove si svolge grande parte dell’attività, ma anche altri spazi in cui si praticano diverse discipline.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, sulla Scuola Calcio ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 15,00 alle ore 19, oppure telefonando al numero 328.1267645.