Scuola Calcio Cozza, tra beneficenza e scambio di auguri. Al Reggio Village è sempre festa

Scuola Calcio e non solo. Al Reggio Village si susseguono anche attività collaterali che riguardano soprattutto il sociale con l’ASD Valanidi Calcio Giovanile, per volontà del suo presidente Fortunato Martino, sempre sul pezzo in fatto di partecipazione a questo tipo di eventi. E con una straordinaria risposta da parte di tutti i bimbi facenti parte della Scuola Calcio Francesco Cozza, anche per quest’anno numerosi sono i giocattoli raccolti da consegnare alla Ricevitoria Marcianò che, a sua volta, li donerà in beneficenza:

“Per il terzo anno consecutivo la Ricevitoria Marciano’, per aiutare i bambini meno fortunati ospitati nelle strutture di accoglienza di Reggio Calabria, organizza “più doni più sorrisi” dona un giocattolo e diventi milionario!!. L’iniziativa consiste nel portare un giocattolo in ricevitoria nuovo e/o usato (in buone condizioni) per donare un sorriso a tutti i bambini meno fortunati della nostra città.

I giocattoli verranno successivamente distribuiti dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Reggio Calabria. La raccolta dei giocattoli si svolge a partire dal 12 e fino al 22 dicembre presso la ricevitoria, tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00. Per ringraziare coloro che parteciperanno la ricevitoria regalerà loro una schedina del superenalotto e chissà che la fortuna decida di premiare la generosità facendovi diventare milionari”.

La foto ritrae insieme al direttore generale della Scuola Calcio Cozza, Pietro Rizzo, il coordinatore Agostino Rosaclerio ed il nuovo collaboratore tecnico Tonino Martino.

In questi giorni presso la struttura si sta organizzando anche il consueto saluto con scambio di auguri tra società, tecnici e l’intera scuola calcio, in programma per venerdi 21 dicembre presso il salone delle feste, all’interno del Reggio Village. Quello tra dirigenti e tecnici si è svolto nella serata di ieri.