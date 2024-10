Scuola Calcio Francesco Cozza: al via il secondo mese di attività, iscrizioni aperte

Attività giovanile, affitto campi per enti di promozione ed amatori, saletta per compleanni

Si è concluso da qualche giorno il primo mese di attività per quello che riguarda la Scuola Calcio Francesco Cozza con le attività che si svolgono presso il centro sportivo Clivia Reggio Village.

Con il trascorrere dei giorni è sempre crescente il numero degli iscritti ed a tutti, ovviamente, la società concede la possibilità di effettuare i primi due giorni di prova, prima di avviarne il percorso stagionale.

La Scuola Calcio Francesco Cozza, insieme ad una esperienza quasi ventennale nel settore giovanile, vanta anche responsabili e tecnici di assoluto livello, tutti riconosciuti FIGC.

I giorni di allenamento sono stabiliti in lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15,00 alle 16,30 e per alcuni gruppi (2007 e 2009) il doppio turno che va dalle 16,30 alle 18. Le iscrizioni sono aperte agli atleti nati dal 2007 fino al 2015.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19. Per l’affitto dei campi o della saletta per compleanni, chiamare al 328.1267645.