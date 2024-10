Scuola Calcio Futura, uno spettacolo. Fissato il secondo appuntamento

La Polisportiva Futura in versione prima squadra si è radunata ed ha voglia di far bene. Le novità del futsal mercato non finiscono qui, ed il sodalizio giallo-blu, inoltre, è pronto per comunicare il tour di test amichevoli pre-season. Domani, 5 settembre 2024 alle ore 16:30 (fino alle ore 18)., continua con passione l’attività della Scuola Calcio Futura.

L’Open Day, continuerà anche giovedì 5 settembre, al medesimo orario di inizio.

Un orgoglio per la comunità di Motta San Giovanni e Lazzaro. Un plauso continuo agli appassionati Mister Pannuti, Cividini e Pizetta, capaci di creare una vera e propria famiglia sportiva.

Dopo un’annata di crescita, in numeri e qualità, con importantissimi risultati ottenuti dentro e fuori dal campo è ora di scendere in campo.

La “mission” ? creare la “Futura del Futuro” e permettere ai giovani locali e non solo di vivere favole sportive come quelle che, svariati giovani della prima squadra, stanno già vivendo, raggiungendo, ad esempio, il massimo trofeo regionale Under 19.

Le iscrizioni sono aperte ai nati dal 2012 al 2020. Dalla categoria “Piccoli Amici” (2018-2020), dai Primi Calci (2016-2017), ai Pulcini (2014-2015) agli esordienti (2012-2013).

Gli allenamenti sono coordinati dal Responsabile Organizzativo Leandro Latella.

Gli allenamenti della Scuola di Calcio Futura si terranno presso l’impianto “indoor”(Al coperto) del Palattinà di Lazzaro e presso il campo Futsal di Motta San Giovanni. Ogni giovane iscritto potrà scegliere la maglia del proprio calcettista della prima squadra preferito. L’iscrizione alla Scuola Calcio della Futura andrà a determinare la possibilità d’ingresso gratuito alle gare interne della prima squadra, relative al campionato di A2 Elite, per i genitori dei giovani atleti.