Scuola Calcio Futura: Leandro Latella è il nuovo responsabile

La Polisportiva Futura programma con serietà e lungimiranza il proprio futuro.

La politica societaria è incentrata, al cento per cento sulla valorizzazione della Scuola Calcio che, mai come in questa stagione promette novità importanti ed impattanti per tutto il territorio. Da Motta San Giovanni a Lazzaro passando per le zone limitrofe. Per far questo, la società si sta dotando di professionisti seri e preparati, dedicati alla crescita del progetto giovanile che, in un’ottica, neanche troppo remota, rappresentano la “Futura del futuro”.

Una “cantera” da implementare e valorizzare giorno dopo giorno.

L’uomo scelto per dar manforte, con professionalità ed efficacia alla causa è Leandro Latella.

Il professionista sarà il Responsabile organizzativo della Scuola Calcio della Polisportiva Futura.

Un profilo d’alto livello: laureato in Scienze Motorie e docente, è allenatore Uefa B e Uefa C.

Ha allenato nel calcio a 5 la categoria “Juniores” vincendo il campionato regionale con lo Zefhir.

Ha allenato il calcio a 11 con Hinterregio,Reggina,Valanidi,Mirabella,Reggio Med e Propellaro.

Fa già parte del mondo Futura, grazie alla proficua collaborazione, nella passata stagione riguardante la categoria Allievi.

Oggi, è il primo ed importante tassello programmatico e gestionale per una Scuola Calcio che promette tante ed importanti novità.