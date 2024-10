Scuola Calcio: la Ludos Vecchia Miniera organizza la giornata di apertura delle attività

Miniera organizza la giornata d’apertura delle attività di Scuola Calcio per la nuova Stagione Sportiva 2022/2023.

L’associazione sportiva e culturale di Arangea per nome e per conto del Fondo di Solidarietà Alessandro Caracciolo, organizza e promuove domenica 4 settembre 2022 la giornata d’apertura delle attività di Scuola Calcio della città, presso il Centro Sportivo Reggio Village di Viale Messina.

Le società aderenti potranno invitare i propri bambini ad un’ esibizione con finalità benefica.

Tante le Scuole Calcio che hanno raccolto l’invito della società neroarancio, con entusiasmo, un’occasione per ritrovarsi e dare il via alla nuova stagione sportiva, ricordando l’indimenticabile Alessandro Caracciolo, Maresciallo dei Carabinieri, centrocampista col 10 sulla schiena.

Ed infine contribuire, facoltativamente, con la donazione a favore del progetto Freed By Football, dove il ricavato raccolto sarà devoluto per finanziare borse lavoro per i ragazzi aderenti al progetto.

Alessandro scomparso prematuramente nel 2018 a soli 32 anni, sposato con Roberta Melidona, ha lasciato 3 figlie, Francesca Maria, Gloria e Barbara, in fase di estrema sofferenza, dettata dalla sua malattia, si esprimeva così :

“Ogni giorno che passa è una scoperta continua per me, senza questa sofferenza avrei continuato a stare lontano da Dio, anche se pensavo fossi vicino, continuando a vivere la mia vita nell’incertezza, preso dalle cose di questo mondo“.

Donare e incentivare le finalità del Fondo di Solidarietà che porta il suo nome lo rende ancora in vita. AC10