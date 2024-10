Per il sesto anno consecutivo, la Scuola Calcio Segato si laurea campione Regionale Under 11

Nel mese di giugno in campo per la disputa di tre finali scudetto

Il centro federale di Catanzaro ha ospitato la Final Four per quello che riguarda la categoria Pulcini. A contendersi il titolo Segato, Real Cosenza, SC Corigliano e Bul Dog. Sul gradino più alto del podio sale la Segato del presidente Agostino Cassalia. “Quando semini bene il raccolto sarà fruttuoso, i nostri semi sono la programmazione ed il lavoro, i frutti la valorizzazione dei giovani calciatori”, ha dichiarato il massimo dirigente della società reggina. “Nel mese di giugno saremo impegnati in tre finali scudetto, merito di tutto lo staff tecnico che con professionalità, impegno e tanto ma tanto amore porta avanti il progetto tecnico Segato”.