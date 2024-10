Calcio giovanile: per la Segato tanti trofei nelle varie categorie

La Scuola Calcio Segato chiude la stagione sportiva 2020/2021 con un doppio successo con i gruppi 2009 e 2011.

I ragazzi del presidente Agostino Cassalia, infatti, si sono aggiudicati il titolo regionale con le categorie Under 13 e Under 11, nelle finali regionali che si sono svolte presso il Centro Federale di Catanzaro.

Ottima chiusura di stagione 20/21 per la Scuola Calcio Segato

Il gruppo anno 2009 dei mister Quartuccio e Cloro ha battuto in finale il Corigliano, il gruppo Under 11 dei Mister Antonino Cassalia e Gigi Puntorieri, invece, ha avuto la meglio nella final four di A. Crotone, CSPR e Corigliano ottenendo quattro vittorie.