Scuola Calcio Segato: il ringraziamento allo staff tecnico del presidente Cassalia

“Sento il dovere di ringraziare tutto lo staff tecnico, della Scuola Calcio Segato, per il grande lavoro psico-tecnico che sta svolgendo, in un contesto estremamente surreale. Percepisco e capisco che anche a loro “manca” tanto la quotidianità del campo e sopratutto mancano i loro meravigliosi ragazzi.

La loro indiscussa professionalità ha reso possibile di “continuare” a portare avanti il progetto sportivo attraverso video-lezioni, che solo tanta competenza, tanta passione ed infinito amore potevano realizzare.

Non si tratta del semplice palleggio o gesto tecnico, ma di vere e proprie lezioni, programmate, spiegate, eseguite ed infine analizzate con i ragazzi.

Tutto ciò è reso possibile dal forte connubio, schietto, leale e privo di qualsiasi forma di ipocrisia, instaurato con i genitori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

Per altro, questo DANNATO VIRUS, ha rallentato le dinamiche di mercato, per le quali la società Segato sta lavorando, in call-conference, essendo in continuo contatto con le più importanti società professionistiche, Juventus in primis, che hanno dimostrato interesse verso i nostri calciatori.

Tante trattative si stanno portando avanti, qualcuna molto importante è quasi definita, per altre si attendono le indicazioni della FIGC e gli sviluppi successivi a tali decisioni”.

Grazie di cuore, con affetto Agostino Cassalia.