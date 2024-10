La Scuola di magia più celebre del mondo arriva a Reggio Calabria: ecco le info dell’evento

Dal 11 al 14 Aprile 2019, per la prima volta a Reggio Calabria si darà inizio al fantastico viaggio sulle tracce del maghetto più famoso del mondo! Il viaggio non può che non iniziare dalla Stazione “Fantasy”, Binario 7 e ¾, per giungere al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Immediatamente ci catapulteremo nella Scuola di Magia più famosa, tra atmosfere misteriose, pozioni e stupefacenti ambientazioni che ricalcano il mondo magico del “Maghetto”. Spazi incantevoli e magici, un mondo creato per accontentare giovani e adulti con tante attività a tema che divertiranno e stupiranno i visitatori rendendoli protagonisti della saga di Magia più amata del mondo. Si potrà partecipare a:

Smistamento e Cappello Magico Lezioni di pozioni; Duelli tra maghi; Caccia al tesoro; Quiz magici; Escape room ” Incanti e Misteri” Entra nella squadra del Quidd-ball

Cosa state aspettando? Prendete le vostre scope e alzate le vostre bacchette, sta per giungere a voi il favoloso evento “Incanto al Castello: A Magic Story” dal 11 al 14 Aprile 2019 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Per info e prenotazioni contattare i numeri 349.3947431 – 342.8488976