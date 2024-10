Scuole chiuse in tutta Italia, Azzolina rallenta e rimbalza la decisione al Comitato Scientifico

Le parole del Ministro dell'Istruzione sulla chiusura delle scuole in Italia

Come appreso dalle maggiori agenzie di stampa nazionali, abbiamo riportato la notizia secondo cui il Governo avrebbe deciso di chiudere le scuole in tutta Italia come misura cautelativa al rischio di contagio da Covid-19. Pochi minuti dopo, a smentire la notizia, fornita da ANSA, AGI e molte altre importanti testate, è stato proprio il Ministro dell’Istruzione.

Lucia Azzolina, replicando a quanto riportato dai giornali, ha infatti sottolineato:

“La decisione sulle scuole è stata presa, al momento, non c’è la chiusura. Abbiamo chiesto al Comitato Tecnico Scientifico una valutazione. Il parere verte proprio sulla chiusura delle scuole in proporzione allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento”.

Azzolina prosegue:

“La decisione arriverà nelle prossime ore e ne sarete tutti informati. Ci siamo inoltre occupati delle misure economiche che andranno adottate in questo particolare momento”.