Scuole insicure a Reggio, Neri: “Quale è la situazione dell’istituto Corrado Alvaro?”

Manca poco ormai alla prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025 e tiene banco a Reggio Calabria la situazione delle scuole e dei plessi scolastici del Comune reggino. Dopo le verifiche su alcuni istituti e le polemiche di questi giorni, nei giorni scorsi è arrivata l’ordinanza del sindaco Giuseppe Falcomatà con le disposizioni dell’amministrazione reggina riguardante la chiusura di alcuni istituti.

Il consigliere comunale di opposizione Armando Neri, attraverso una mail inviata ai dirigenti comunali del ramo, ha chiesto lumi in particolare per quanto riguarda l’istituto Corrado Alvaro.

“Con la presente, ai fini dell’espletamento del mio mandato istituzionale ed ai sensi di quanto statuito dallo Statuto Comunale con riferimento ai diritti dei Consiglieri Comunali e dalle norme vigenti, CHIEDO che entro la data odierna mi venga trasmessa – ove sia pervenuta agli uffici da parte della ditta incaricata – la documentazione tecnica attestante le risultanze delle verifiche di vulnerabilità condotte sulla scuola CORRADO ALVARO, ricadente nell’ambito del Lotto 3, con particolare riferimento agli esiti della FASE 3. Ciò al fine di conoscere le condizioni di sicurezza dello stabile, nell’esclusivo interesse dell’incolumità dei bambini e del personale scolastico tutto, stante l’imminente avvio dell’anno scolastico e la necessità di garantire il pieno diritto allo studio”, la comunicazione inviata da Neri.

Giorni delicati per l’amministrazione comunale, chiamata a sbrogliare la matassa in vista della prima campanella che suonerà lunedi 16 settembre, sia per quanto riguarda la sistemazione di tutti gli studenti coinvolti, sia per gli spostamenti degli stessi attraverso i mezzi pubblici.