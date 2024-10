Scuole e vaccini, Falcomatà: ‘Calabria ancora ultima, vaccinato solo lo 0,4% del personale’

Il sindaco Giuseppe Falcomatà parla nuovamente ai cittadini attraverso una diretta FB. Il primo cittadino affronta il tema della scuola e dei vaccini:

“Purtroppo i problemi per la scuola non finiscono qui perchè in questa fase domani in teoria dovrebbero continuare le vaccinazioni per il personale scolastico e non abbiamo notizie né conferme di questo ma apprendiamo che la Regione Calabria anche sul piano della vaccinazione dei nostri docenti a cui va il mio ringraziamento nonostante le difficoltà delle ultime ore, con difficoltà enormi nell’organizzazione delle famiglie, è ancora ultima. La Regione Toscana ha il 68,5 % del personale vaccinato. La media in Italia è del 32,3% e la Regione Calabria ha vaccinato lo 0,4% del personale scolastico e siamo proprio fuori graduatoria. La seconda è la Puglia con il 62%, poi c’è l’Umbria, la Campania, poi il FriuliVenezia Giulia, il Piemonte, il Lazio, il Veneto, Abruzzo, Sicilia, Emilia, Marche, Molise, Basilicata, Lombardia, Liguria, Sardegna e infine la Calabria allo 0,4″.