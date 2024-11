Sebastiano Caridi a Reggio Calabria: “Una gioia infinita essere qui. Questa è la mia seconda vittoria” – FOTO

di Vincenzo Comi – “E’ un’emozione bellissima essere qui nella mia terra.”

Esordisce così il più grande pasticcere d’Italia, il reggino Sebastiano Caridi vincitore del talent show di mamma Rai.

Questo pomeriggio presso la sala conferenze del palazzo della Provincia è stato conferito un premio istituzionale al ‘più grande pasticcere’ davanti a centinaia di persone tra amici, colleghi, giornalisti e semplici curiosi.

Promotori dell’iniziativa, il consigliere provinciale Francesco Cannizzaro e il senatore Antonio Caridi che, alla presenza del presidente Giuseppe Raffa hanno assegnato un prestigioso riconoscimento ad un reggino doc che ha portato in alto il nome della città.

“L’originalità nella pasticceria di Sebastiano è di ritornare alla tradizione culinaria di una terra che non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane – afferma il consigliere provinciale e regionale Cannizzaro – Sebastiano deve tanto al padre Paolo, colonna della pasticceria reggina ed è lui che ha inaugurato la tradizione con specialità che ancora oggi fanno gola al mondo. E’ doveroso omaggiare il nostro concittadino Caridi, da alcuni anni adottato dalla città di Faenza dove lavora nella storica pasticceria Fiorentini, che ha saputo dare lustro a Reggio guadagnandosi dopo la lunga cavalcata durata sei puntate del programma televisivo di Rai 2 durante le quali ha dovuto sbaragliare i colleghi a colpi di torte e creme, un titolo nazionale di alto valore professionale –continua l’onorevole Cannizzaro – Per la città, la Provincia e la Calabria, Sebastiano rappresenta un giovane che non si è arreso e pur lasciando a malincuore la sua città natale, ha mostrato al Paese che al Sud ci sono preziosi professionisti che solo per mancanza di opportunità, decidono di trasferirsi fuori”.

Lo stesso senatore Caridi per far capire l’umiltà di un giovane che, nonostante il prestigioso riconoscimento, mantiene sempre i piedi a terra, ha sottolineato: “Sebastiano dopo la vittoria ha detto che non puoi nascere pasticcere, ma lo diventi facendo tantissimi sacrifici. Lui di sacrifici ne ha fatti parecchi. Nel suo percorso, ha avuto modo di conoscere tanti maestri a livello nazionale e internazionale, carpendo segreti per poi metterli in atto e oggi, ha dimostrato di essere un pasticcere innovativo, creativo ma anche tradizionale”.

Un lungo applauso accoglie l’intervento commosso del più grande pasticcere d’Italia.

“Posso dire di aver vinto due volte. La prima quando ho ricevuto dal maestro Massari la lettera con il nome del vincitore, la seconda vittoria è quella di oggi – spiega Sebastiano – Essere qui in Calabria con tantissimi amici, colleghi e parenti rappresenta una gioia infinita. Ancora devo metabolizzare tutto. Sono contento e vorrei non svegliarmi mai da questo bellissimo sogno.

Tra i sapori e gli odori della sua Calabria quello che più apprezza è il bergamotto.

“Ci sono tantissimi prodotti della Calabria che mi porto dietro tra cui moltissimi agrumi ed in particolare la frutta secca. Quando mi confronto con i miei colleghi e anche con maestri internazionali dico sempre che provengo da Reggio Calabria, la terra del bergamotto – continua Sebastiano – E’ un prodotto che purtroppo ancora non riusciamo a valorizzare come dovremmo e per tutto il sapore e l’importanza che potrebbe avere nella nostra cucina. Non ho avuto il tempo di realizzare per questa occasione un dolce al sapore del bergamotto perché il lavoro di queste settimane come quello di tutti i pasticceri per le festività natalizie, è stato tanto. Ringrazio però l’Apar per aver preparato ed offerto altrettanti dolci buoni per questa giornata e anche il mio papà che ha preparato un panettone gigante in onore di questo evento.”

Sebastiano Caridi ha tanti progetti in mente tra cui, quello più importante al momento, la nascita di suo figlio. Non nasconde però la sua voglia di ritornare a Reggio Calabria.

“Ad agosto tornerò sicuramente con il mio bimbo per fargli conoscere le bellezze della Calabria. Per quanto riguarda la mia professione non nego di aver molti progetti e lavori che mi porteranno ad avere tante soddisfazioni. Non escludo quindi che nel mio futuro possa nascere una mia pasticceria qui a Reggio Calabria.”

Nonostante la notorietà e la vittoria ad un programma seguito da milioni di persone, Sebastiano Caridi si mostra qual è, un ragazzo umile, semplice consapevole però del proprio talento.

“Cercherò di continuare a lavorare sodo per dare atto del titolo conquistato. Mi impegnerò per accontentare i miei clienti ringraziando Faenza senza mai dimenticare però la mia terra dove un giorno forse creerò qualcosa di mio.”

Accanto a lui, il padre Paolo emozionato e visibilmente commosso per la vittoria ed il successo del figlio.

“Già da piccolino ero consapevole delle capacità che aveva e le ha dimostrate tutte in tv – spiega Paolo Caridi – Secondo me questo è solo l’inizio di una lunga serie di successi che lo aspettano. Sebastiano ha capacità e proprietà inaspettate. Anche lui si sta scoprendo sempre di più tirando fuori qualche asso dalla manica. Il 2015 è stato un anno fantastico e pieno di successi. La famiglia Caridi possiede l’arte del pasticcere nel sangue. In un corso che ho tenuto sei anni fa ricordo di aver detto a Sebastiano che in quel momento faceva l’assistente come il mio augurio fosse quello di trovarmi un domani ad un prossimo corso al suo posto come assistente e lui al mio come maestro.”

Dopo la premiazione grazie all’Apar con il suo presidente Pasquale Laurendi, si è tenuta una degustazione con prodotti e primizie locali e una sorpresa, un super panettone preparato proprio dal papà Paolo.

CityNow.it ha incontrato prima della premiazione il più grande pasticcere d’Italia.

Abbiamo avuto così il piacere di consegnargli finalmente la caricatura realizzata dal nostro Gab Caricature. (FOTO)