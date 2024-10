Coronavirus, Siclari (FI): ‘Il Governo prepari il Paese alla possibile ondata in autunno’

«L’Italia deve strutturarsi per l’ondata autunnale del Coronavirus. Oggi stiamo affrontando l’emergenza senza poter avere il tempo a disposizione considerando la velocità con cui si è trasmesso il virus. Non possiamo permetterci errori per il futuro. Dobbiamo guardare al prossimo autunno e programmare da subito gli interventi per l’approvvigionamento dei DPI per medici e operatori, la realizzazione delle terapie intensive in tutta Italia, il protocollo sanitario di prevenzione da applicare al Paese per prevenire il contagio veloce del Covid-19. Non possiamo farci cogliere impreparati sapendo, già adesso, che tornerà».

Un monito, quello lanciato dal senatore medico forzista e capo gruppo in commissione igiene e sanità Marco Siclari, che invita alla riflessione il Governo per non arrivare alla gestione di una possibile nuova ondata senza aver fatto la necessaria programmazione.