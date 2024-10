Secondo caso di coronavirus a Reggio Calabria: è un dipendente dell’Istituto De Blasi

Arriva il secondo caso di coronavirus a Reggio Calabria.

La conferma non arriva dal G.O.M. ma da un’altra struttura sanitaria, quella privata gestita dal dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo.

Il direttore dell’Istituto Clinico reggino ‘De Blasi‘, contattato al telefono, conferma il caso.

“Si tratta di un nostro giovane dipendente che da più di dieci giorni non viene a lavoro. Lo abbiamo saputo questa mattina. L’uomo è risultato positivo al test anche se deve essere confermato in serata attraverso il secondo tampone. Per correttezza però intendiamo diffondere sin da subito la notizia. E’ importante comunicare come ben dodici dipendenti si sono già messi in quarantena volontaria”.