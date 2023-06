Calcio a 5: la Segato è campione d'Italia. Primo tricolore per la Calabria

Una straordinaria cavalcata per i ragazzi guidati da mister Demy Cassalia che in questo lungo percorso hanno ottenuto solo vittorie. Dopo la conquista del titolo regionale, battute Campania e Basilicata in trasferta e Sicilia in casa, si approda alla Final Four a Pesaro, ed insieme alla Segato ci sono Asti, Lazio e Bologna. In semifinale i reggini vincono in rimonta contro l’Asti 4 a 3 con una prestazione straordinaria mentre il Bologna supera la Lazio per 5 a 2.

Bologna e la Segato, partita ricca di emozioni con vantaggio Segato e sorpasso Bologna, ma con i reggini che non demordono ed agguantano subito il pari con Grande. Si va ai supplementari ed a 1.30 dalla fine capitan Luverà realizza la rete della vittoria che consegna il tricolore alla compagine di Reggio Calabria.

Tanta gioia in casa Segato con il presidente Agostino Cassalia che ha seguito la squadra facendo spola tra Pesaro e Pisa dove il gruppo Under 13 della Segato disputava le finali nazionali: “Un successo programmato e fortemente voluto, complimenti a tutti i calciatori e soprattutto a tutto lo staff tecnico. Logisticamente ci troviamo sempre penalizzati questi ragazzi in due settimane hanno fatto più di 4.000 km, è questo purtroppo ha inciso molto nella sconfitta a Potenza con l’Under 15 nel calcio a 11, maturata nel recupero. Oggi metabolizziamo la vittoria del titolo Italiano con il calcio a 5 e da domani prepariamo al meglio la sfida di giovedì con il Calcio Sicilia avversario di tutto rispetto, nella seconda gara fase finale nazionale“.

La squadra della Segato Campione d’Italia

SEGATO: Piraino, Cannataro, Caruso, Chiappetta, Gioiello, Grande, Grosso, Ieracitano, Luverà, Piromalli, Orlando. All. Cassalia