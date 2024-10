La Segato sul gradino più alto del podio al Torneo Ravenna Cup

Inizia con il botto la stagione sportiva 2020/2021 per la Scuola Calcio Segato. La società del presidente Agostino Cassalia, si aggiudica il prestigioso Torneo Ravenna Top Cup categoria giovanissimi anno 2008, già sfiorato nella stagione 2019 (sconfitta in finale con l’Atalanta).

Torneo di caratura internazionale con 72 squadre delle quali 30 professioniste di serie A e B.

Tanta soddisfazione in casa Segato “volevamo fortemente vincere questo torneo, afferma Agostino Cassalia, ci bruciava la sconfitta della finale 2019, lo scorso anno il torneo è saltato per il covid e li con tanta presunzione dico che con il gruppo 2007 avremmo vinto. I ragazzi si sono preparati molto bene allenandosi per tutto il mese di agosto.

I risultati non vengono a caso, ma sono il frutto di una attenta programmazione tanta professionalità e tanto, tanto lavoro.

Il torneo è stato tra l’altro una grande vetrina per i nostri calciatori. Un ringraziamento va a tutto li staff tecnico per grande impegno profuso.

Adesso l’impegnò sarà rivolto all’attività di Scuola Calcio, che da quest’anno si svolgerà presso il Centro Sportivo di Viale Messina”.