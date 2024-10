Segato vice campione d’Italia. La beffa arriva a due secondi dalla fine

U13 Futsal Elite, la Segato beffata a due secondi dalla fine. Sfuma così il titolo italiano per Zurzolo e compagni, in vantaggio 2 a 1 e raggiunti sul filo della sirena con il tiro della “disperazione” del portiere della Levantina, dopo essersi visti annullare un gol apparso a tutti regolare.

La Segato conclude il triangolare superando il Cioli Ariccia (RM) per 4-0 e pareggiando 2-2 con i veneti della Liventina.

La classifica finale vede Liventina e Segato 8 punti, la classifica avulsa, premia la Liventina.

La Segato completa il torneo partito da Reggio Calabria a Porto San Giorgio da imbattuta, in un torneo che ha visto 138 squadre ai nastri di partenza.

Tanta amarezza per non avere vinto il titolo, che avrebbe più che meritato, ma consapevole di avere espresso principi di gioco e valori sportivi e soprattutto, di aver raccolto consensi e attestazioni, tastando in modo netto la crescita dell’intero gruppo di lavoro.