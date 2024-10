Segato Under 12 Femminile: sempre più vicina la vittoria del campionato

Il presidente Cassalia: "Vogliamo fortemente valorizzare il lavoro svolto in ambito femminile e a tale proposito abbiamo organizzato un open day"

Vince ancora e si conferma capolista la squadra Under 12 femminile della Segato. Le ragazze, ottimamente guidate dal mister Giovanni Vadalà, hanno nettamente dominato il triangolare che si è svolto a Crotone, trasferta molto lunga ma che non ha per niente inciso sulla voglia di vincere di Creazzo e compagne.

Il prossimo step, in quel di Cosenza, sancirà la società vincitrice del campionato.

“Ci stiamo organizzando – afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia – per dare una organizzazione più funzionale, gli impegni sono tanti e dispendiosi, non essendoci un Centro Federale a Reggio Calabria, tutte le manifestazioni di finale regionali o interregionali si svolgono a Catanzaro.

Vogliamo fortemente valorizzare il lavoro svolto in ambito femminile e a tale proposito abbiamo organizzato un open day, sabato 4 maggio presso il centro sportivo Reggio Village, aperto a tutte le ragazze dai 12 ai 16 anni, con la presenza di molti addetti impegnati nel calcio femminile”.