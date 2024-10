Seguendo le stelle. Al Teatro Cilea evento promosso dal Rotary Reggio Est

“Seguendo le stelle” della musica, della danza, del teatro, della moda, sarà questo il tema della manifestazione promossa per domenica 27 maggio 2018 alle 19:00 presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria dal Rotary Club Reggio Calabria Est presieduto Alessia Logorelli. L’evento – spiega proprio la Logorelli – patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, sarà estremamente significativo per la valorizzazione delle eccellenze artistiche del nostro territorio: “Seguendo le stelle” della musica, della danza, del teatro, della moda punta infatti a coinvolgere sia giovani talenti che purtroppo devono prestare la loro arte in un territorio diverso da quello di origine, sia artisti che lottano duramente per affermarsi nella nostra terra. La motivazione individuata – prosegue la presidente – si coniuga perfettamente con le vie d’azione di sviluppo professionale e di pubblico interesse del Rotary International.

La regia è di Rene de Cardenas (coreografo) e Ilenia Logorelli (ballerina). Presenta Giuseppe Toscano (giornalista). Madrina della serata sarà Marinella Rodà (cantante Folk) che sarà accompagnata da Alessandro Calcaramo (chitarra classica) e Rocco Camera (fisarmonica). Si esibiranno: l’Orchestra Giovanile dello Stretto – V. Leotta diretta da Alessandro Monorchio; Andrea Scalmana (chitarra classica); Francesca Stelitano (soprano); Giuseppe Zema (basso – baritono); Francesca Lucia Malacrinò (pianoforte); Pantaleone Danilo Brancati (suonatore della tradizione orale calabrese) e Giuseppina Iànni (musicista); Mafalda Toscano (cantante); Associazione Insieme senza barriere onlus; Patrizia Papandrea (moda) e Maria Olimpia Squillaci (To ddomadi greko); Laura Lascala, Ambra Ielo, Ilaria Costantino, Martina Franco (Accademia Pentakaris); Chiara Prandolini e Vittorio (ballerini).