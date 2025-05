Centro Kairos di Bianco cerca terapisti TNPEE: al via le candidature

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus ha avviato una selezione rivolta ad assumere n. 2 Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), da inserire in pianta organica a tempo indeterminato presso il Centro ambulatoriale Kairos a Bianco di Reggio Calabria.

L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro subordinato o anche libero professionale, secondo il Ccnl Aris. Le due figure professionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea abilitante per il profilo richiesto.

Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo.

Professionalità e competenza nella gestione del ruolo.

Assenza di condizioni ostative all’esercizio professione.

L’Associazione si impegna da oltre 50 anni a rispondere ai bisogni delle persone più fragili e svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il SSN per l’area sanitaria e in accreditamento con gli Enti locali per l’area socio-assistenziale.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email centrostudi@piccolaopera.org e ricevere info al seguente numero 0965 890135.