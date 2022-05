Selezione Territoriale Under 15 Femminile. Convocate due atlete della Reggina

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Campania Francesco Cacciapuoti in collaborazione con il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Calabria Massimo Costa, e della Basilicata Maurizio Colonnese con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 femminile comunica l’elenco delle ragazze della Selezione Territoriale“Magna Grecia” convocate per la fase preliminare del:

TORNEO “CALCIO +15” PER SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE 2022

in programma domenica 29 maggio 2022 alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo “Real Cosenza”.

Soddisfazione per la Reggina e la città di Reggio Calabria, perchè nell'elenco delle calciatrici convocate, risultano anche Carlotta D'Aguì classe 2008 e Alessia Strati classe 2007, entrambe atlete della società amaranto.

Un grosso in bocca al lupo alle nostre ragazze anche dalla redazione di CityNow.