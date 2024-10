Seminario formativo al liceo linguistico e di scienze umane ‘Mazzini’ di Locri

Il seminario formativo verterà sul tema: “Minori diversamente uguali ma non invisibili”

Si terrà nella Sala del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, il Seminario Formativo sul tema: “Minori diversamente uguali ma non invisibili”, organizzato dall’Aquilone Camera Minorile di Locri in collaborazione con l’AssNAS Calabria con il supporto del Comitato Scientifico composto dall’Avv. Anna Gatto – Presidente dell’Aquilone Camera Minorile di Locri e dalla Dott.ssa Francesca Mallamaci – Componente il Direttivo AssNAS Calabria.

PARTECIPANO

Una due giorni in cui in apertura porteranno i saluti: l’Avv. Anna Gatto, la Dott.ssa Cinzia Nava – Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Calabria, il Prof. Francesco Sacco – Dirigente Scolastico Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, l’Avv. Emma Maio – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Locri, l’Avv. Maria Gabriella Romeo – Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, la Dott.ssa Viviana Porcino- Segreteria Regionale Ass. NAS Calabria, il Dott. Danilo Ferrara – Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, l’Avv. Giusy Massara – Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e Anna Baldessarro – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Locri.

L’attività di introduzione dei lavori sarà curata dall’Avv. Paola Iaconis – Vice Presidente dell’Aquilone Camera Minorile di Locri, quella di coordinamento dei lavori sarà seguita dall’Avv. Giuseppe Lombardo del Foro di Reggio Calabria.

A trarre le conclusioni sarà l’Avv. Anna Gatto – Presidente dell’Aquilone Camera Minorile di Locri.

A succedersi nelle diverse relazioni saranno, un docente di psichiatria, avvocati, rappresentanti delle associazioni e fondazioni, psicologa e psicoterapeuta, assistente sociale, educatrice professionale e la responsabile dell’inclusione dell’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, esperti che gravitano nel mondo dei minori diversi l’uno dall’altro e come tali uguali e visibili. I temi in discussione andranno dalla disabilità dei minori nei suoi aspetti cognitivi, emotivi e sociali, ai loro diritti, alla loro inclusione sociale e scolastica e alla loro riabilitazione.

Una importante lente d’ingrandimento per conoscere e comprendere sotto ogni aspetto la diversità dei minori, perché la comprensione e la conoscenza abbatte e sconfigge la paura, le resistenze psicologiche e il pregiudizio, ed è la condizione che consente a tutti i minori diversamente uguali di sostare sullo stesso piano di una realtà condivisa.

QUANDO

Il seminario formativo avrà inizio presso la Sala del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 15:00 e continuerà venerdì 9 maggio 2019 dalle ore 15:00.

Al seminario formativo (ID 33159) sono stati attribuiti n. 8 crediti, di cui 1 deontologico, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria nell’ambito della formazione continua.

Il seminario formativo è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri.

Si ringrazia il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri per l’uso della Sala.

Il presente vale come invito. Si allega locandina.

Fonte: Il Comitato scientifico – Avv. Anna Gatto – Presidente Aquilone Camera Minorile di Locri – Dott.ssa Francesca Mallamaci – Componente il Direttivo AssNAS Calabria