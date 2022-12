'In volo sullo Stretto necessario': il seminario di Agraria UniRC

L’evento formativo, che avrà luogo il 12 dicembre 2022, alle ore 15,30, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si inserisce nell’ambito delle attività didattiche integrative dei Corsi di Studio Triennale e Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali.

L’iniziativa seminariale intende mettere al centro del dibattito curriculare, professionale, accademico e scientifico, un fenomeno naturale di portata planetaria, che interessa lo Stretto tra Calabria e Sicilia, attraversato da migliaia di grandi veleggiatori (tra cui aquile, falchi, cicogne) che in primavera lasciano le aree di svernamento africane e si mettono in viaggio verso quelle di nidificazione europee.

Il Seminario chiarirà anche il ruolo che i “lineamenti terrestri” hanno sulle direttrici seguite dagli animali che compiono la lunga migrazione, evidenziando, in particolare, quello dei corridoi ecologici, che costituiscono un tema di rilevante interesse per gli Studenti in Scienze Forestali e Ambientali.

L’argomento, d’altra parte, ha notevoli implicazioni anche professionali, soprattutto per ciò che riguarda la gestione forestale sostenibile dei “corridoi ecologici” e la pianificazione di attività di conservazione e di valorizzazione degli ecosistemi che li caratterizzano.

Incontro sarà aperto con i saluti del Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti, relazionerà il Dott. Antonino Morabito, Naturalista e ResponsabileNazionale “Fauna e Benessere Animale” di Legambiente, con alle spalle oltre 30 anni di studio e di monitoraggio dei fenomeni migratori, nonché di protezione dei rapaci.

Durante l’evento saranno esposte le opere dei Fotografi Naturalisti Giacomo Falcone, Carmelo Fiore, Nino Giordano e Giuseppe Martino.