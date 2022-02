Reggio, i partiti di centrodestra: "Motivazioni sentenza Miramare, spaccato degradante"

“I giudici del Tribunale di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza con cui il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, nel cosiddetto Processo Miramare lo scorso mese di novembre, è stato condannato per abuso d’ufficio, delineano uno spaccato degradante dal punto di vista istituzionale.

Riferendosi al primo cittadino della città, lo definiscono “dominus dell’intera vicenda ed ideatore del progetto di affidamento diretto del Miramare all’amico Zagarella, sia nella sua veste formale di sindaco, e dunque di soggetto che riveste la più alta carica all’interno della Giunta comunale, sia nella sua veste sostanziale, quale agente direttamente interessato all’approvazione della delibera ‘Miramare’, alla cui votazione ha partecipato non solo in violazione di legge, alla stregua degli altri imputati, ma anche in spregio all’obbligo di astensione su di lui gravante alla luce dei rapporti intrattenuti con Zagarella”, si legge in una nota di FDI, FI, Lega e Coraggio Italia Reggio Calabria.