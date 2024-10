Processo Miramare, le motivazioni: ‘Falcomatà dominus. Con Zagarella legame molto stretto’

Sono state depositate le motivazioni della sentenza Miramare che ha portato alla condanna del sindaco Giuseppe Falcomatà e buona parte della sua prima Giunta, ritenuti colpevoli del reato di abuso di ufficio.

Come noto, il 19 novembre 2021, Giuseppe Falcomatà è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione. Gli altri imputati Giovanna Acquaviva, Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone, Maria Luisa Spanò, Paolo Zagarella e Antonino Zimbalatti sono stati condannati invece ad un anno di reclusione.

Le 174 pagine delle motivazioni della sentenza raccontano ogni dettaglio del processo e le responsabilità appaiono ben chiare secondo il Tribunale ed il presidente del collegio Fabio Lauria.

Anche se, come riporta il documento,

“non è emersa con nitore la dinamica dei fatti accaduti il giorno della seduta di Giunta del 16 luglio 2015. Se, come si è detto, non può essere ritenuta attendibile la teste Marcianò, unica accusatrice degli odierni imputati rispetto al delitto di falso, d’altro canto anche le versioni rese dagli imputati nel corso degli esami e degli interrogatori non è apparsa pienamente convincente”.