‘Senza Targa’: Illuminare la Calabria che Lotta Contro la ‘Ndrangheta

Non perderti l'evento di Tabularasa dedicato a 'Senza Targa' di Bottero e Russo, un viaggio nella Calabria che resiste alla 'ndrangheta. Scopri le storie di chi combatte ogni giorno per la giustizia

Questa sera, lunedì 23 luglio, “Tabularasa” mette in primo piano il coraggio e la resilienza con la presentazione del libro “Senza Targa – per non morire la seconda volta di ‘ndrangheta”, degli acclamati giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo.

Un Viaggio nelle Radici della Resistenza Calabrese

Descritto dagli autori come un viaggio nell’anima della Calabria che ogni giorno cerca di sopravvivere alla malavita, “Senza Targa” getta luce su storie di vita, di lotta e di speranza contro una delle organizzazioni criminali più potenti e radicate d’Italia.

Un Dialogo Aperto con Protagonisti d’Eccezione

L’evento, che avrà luogo presso La Luna Ribelle alle ore 21.00, vedrà non solo la presenza degli autori Bottero e Russo, ma anche quella di figure chiave menzionate nel libro: don Giacomo Panizza, don Pino Demasi, Mario Congiusta, Gaetano Pisano, Patrizia Prestia, Carolina Girasole, e Mary Sorrentino Monteleone, insieme ai direttori di Strill.it, Giusva Branca e Raffaele Mortelliti.

Questo incontro si configura come un’occasione unica per approfondire la conoscenza della lotta contro la ‘ndrangheta, attraverso le voci di chi quotidianamente si impegna nella costruzione di una Calabria libera dalla criminalità organizzata.

Unitevi a noi in questa serata di riflessione e di speranza, per celebrare la forza di una comunità che, nonostante le avversità, continua a credere in un futuro di pace e di giustizia.