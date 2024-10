Sequestro kit Covid-19, Falcomatà: ‘Non si specula sulla pelle delle persone’

«Le mie più vivide congratulazioni ai finanzieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hanno intercettato e sequestrato una partita di 900 kit per la diagnosi del coronavirus privi delle necessarie certificazioni ».

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

«I militari hanno fatto il proprio dovere con la consueta professionalità. In questo caso, dall’intera comunità reggina deve giungere loro un plauso particolarmente sentito – evidenzia l’amministratore – in quanto i 900 kit interessati dal sequestro cautelare, privi di certificazione CE e delle prescritte validazioni da parte delle autorità sanitarie italiane, avrebbero potuto generare numerosi falsi “negativi” favorendo in maniera esponenziale il propagarsi del Covid-19.

Tanto più che questi dispositivi erano stati posti in vendita anche attraverso uno specifico sito Internet, altro illecito: ma la perizia dei finanzieri ha permesso di “congelare” l’intero stock di materiale sanitario non sicuro e di bloccare anche la consegna dei kit già acquistati online con tanto di bonifico. A questi bravissimi uomini dello Stato – dichiara Falcomatà – indirizzo l’apprezzamento mio personale, dell’Ente che rappresento e di tutta la popolazione per avere tutelato la salute pubblica così bene e con grande tempestività».