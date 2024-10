Torna la serie A. L’Hostaria dei Campi ti aspetta

Dopo la sosta natalizia riparte il campionato di serie A. Giornata divisa tra oggi e l’Epifania e massima attenzione a quello che accade soprattutto nella zona più alta dove nella lotta scudetto tra Inter e Juventus si è inserita anche la Lazio, mentre il posticipo di questa sera è tra Roma e Torino. Per gli appassionati di calcio ed allo stesso tempo amanti del buon cibo, c’è l’Hostaria dei Campi che riesce a soddisfare entrambe le necessità.

E come ogni domenica, l’Hostaria dei Campi, mette a disposizione degli utenti schermi visibili per tutto il locale, in modo da concedere la possibilità agli appassionati di calcio di godersi il posticipo di serie A, insieme all’ottimo cibo.

Davanti ad una partita di calcio l’accoppiata classica pizza e birra, ma all’Hostaria dei Campi si possono gustare anche primi e secondi piatti di pesce e dolci esclusivi.