Serie A ‘Operazione Nostalgia’: inizia il countdown. Obiettivo 15.000

Mancano soltanto 3 giorni e l’appuntamento di 6 settembre è ormai alle porte. A Reggio Calabria è tutto pronto per l’undicesimo raduno di Serie A – Operazione Nostalgia. Ad oggi sono oltre 13.000 i biglietti venduti che hanno superato le altre due tappe del 2025, Parma e Vicenza. Al ‘Granillo’ si spera nei 15.000 che andrebbero a confezionare il secondo miglior numero di sempre, dietro Salerno che appare imbattibile (22.000!). Ma Reggio Calabria ha le potenzialità, specialmente negli ultimi giorni di pre-vendita, di superare il record di presenze per un evento che difficilmente si avrà la possibilità di rivedere in futuro a queste latitudini. Tribuna Ovest sold-out, Tribuna Est quasi, ed è in curva che gli appassionati potrebbero regalare uno spettacolo da brividi, con l’evento che sarà trasmesso i diretta anche dalla Fifa sul canale Fifa Plus.

Tutti i 40 giocatori sono stati ufficializzati, ne mancano soltanto i due “bonus” che l’organizzazione renderà noti solo poco prima del “fischio d’inizio”. Si tratta di due attaccanti: un ex Reggina, che ha fatto la storia degli amaranto con i suoi gol, e poi di un campione del mondo, che renderanno ancora più ricco il “parterre de rois”.

La partita inizierà alle ore 20, ma già dalle 19 comincerà l’imperdibile pre-show.

Ritorneranno al ‘Granillo’ campioni del calibro di Roberto Baggio e Francesco Totti, insieme ai campioni del mondo Perrotta, Camoranesi e Amelia, gli amaranto Bianchi, Amoruso (eroi del -11) e Denis, con la “fantasia” di Cozza e Brienza ed i dribbling di David Di Michele. In difesa si rivedranno Vargas, Franceschini, Cirillo, Oshadogan ed in mediana la solidità di Giacomo Tedesco ed i cross di Mesto, senza dimenticare Gigi Garzya, anche lui ex Reggina. Ci saranno anche i calabresi Pancaro, Iuliano ed Altomare, insieme a calciatori di caratura internazionale come Dida e Aldair, Abbiati, Zago, Candela, Tacchinardi, Tonetto, Pizarro e tanti altri ancora.

Insomma, lo spettacolo è garantito, tutti i dettagli sono consultabili direttamente sulle pagine social di Serie A – Operazione Nostalgia, adesso che il count-down è iniziato, adesso che mancano solo 3 giorni e Reggio Calabria può raggiungere (almeno) i 15.000, regalando il secondo miglior record di sempre… in volata.

I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne a questo link https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51028/90600791/raduno-operazione-nostalgia-reggio-calabria

Oppure è possibile acquistarli in forma cartacea presso Bcenters, in via Sbarre Centrali 260/B, fino a poche ore dall’inizio del match.