Serie A2, i risultati dei recuperi e la classifica aggiornata. Resta solo un turno da giocare

Si sono giocati in settimana i recuperi della 27^ giornata del girone di Serie A2 Old Wild West. Sconfitta per la Viola Reggio Calabria, falcidiata dalla penalizzazione di 34 punti e dagli infortuni occorsi a Pacher e Rossato, sul parquet di Treviglio.

Ko anche Biella, caduta al PalaTiziano sotto i colpi di una Virtus Roma in disperato bisogno di punti per evitare di disputare i play-out. Domenica andrà in scena la 30esima ed ultima giornata della regular-season, con i nero-arancio che ospiteranno Cuore Basket Napoli.

SERIE A2, GIRONE OVEST – RECUPERI 27^ giornata

mercoledì 18.4.2018

Roma-Biella 93-89

giovedì 19.4.2018

Treviglio-Viola Reggio Calabria 87-86

CLASSIFICA: Casale 42, Scafati 40, Biella 36, Legnano 34, Tortona 34, Trapani 30, Agrigento 28, Treviglio 28, Rieti 28, Latina 26, Cagliari 26, Siena 26, Eurobasket Roma 24, Virtus Roma 22, Napoli 6, Viola Reggio Calabria 0.

Viola Reggio Calabria 34 punti di penalizzazione, aritmeticamente retrocessa in Serie B

PROSSIMO TURNO, ULTIMA GIORNATA– 22.4.2018

Siena-Tortona

Eurobasket-Agrigento

Biella-Treviglio

Legnano-Rieti

Viola Reggio Calabria-Napoli

Latina-Roma

Scafati-Casale

Cagliari-Trapani