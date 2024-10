Serie B: arbitraggi contestati. Spal, le dure parole del presidente Tacopina

Continuano le polemiche in serie B riguardo gli arbitraggi. Nonostante tante direzioni vengano affidate a direttori di gara della massima serie e l’introduzione del Var, non mancano le discussioni. Nel giro di pochissimo tempo si è registrato il comunicato del Vicenza che ha scritto una lettera aperta agli organi competenti, in riferimento al terzo gol del Benevento avvenuto a tempo abbondantemente scaduto, mentre su Il Resto del Carlino, la dichiarazione del presidente della Spal Joe Tacopina, riportata da tuttob:

“Quest’anno sto vedendo in assoluto i peggiori arbitraggi dei miei dodici anni nel calcio italiano. Contro il Lecce c’è stato un altro esempio oltraggioso. Mancosu ha calciato in porta e c’era un chiarissimo mani in area. Vergognoso che non sia stato chiamato e che nemmeno si sia andato al VAR: usato così non serve a nulla. Non è possibile che ci danneggino ogni volta, sembrerebbe uno scherzo se non ci costasse punti su punti”.