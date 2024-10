Serie B, Ascoli. Già finita l’avventura di Delio Rossi

Un punto in sei gare. Per l'esperto allenatore una parentesi veramente negativa

L’esaltazione dei tifosi bianconeri, nel momento in cui il presidente Pulcinelli, dopo l’esonero di Bertotto, aveva deciso di affidare la panchina ad un tecnico esperto come Delio Rossi. Ma il ruolino di marcia è stato decisamente molto al di sotto delle aspettative e con un solo punto dopo sei gare, si è deciso per l’esonero:

Il comunicato della società

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Delio Rossi. Il Club bianconero saluta e ringrazia l’allenatore e il suo staff per la dedizione e l’impegno profuso in queste settimane”.