Serie B, Bandecchi: ‘Il mercato di gennaio? Trovi solo merce marcia’

"I contagi in Italia? Non farei neanche più entrare i tifosi allo stadio"

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, dice la sua a TMW, sullo slittamento del campionato e sul calciomercato di gennaio: “Sono perfettamente d’accordo con quanto deciso. Il mondo del calcio è costoso e far giocare squadre con sei, sette o otto persone in meno aumentando anche il rischio per tutti, mi sembra una cosa priva di senso. È stato invece saggio decidere di fermarsi. Per quanto mi riguarda, vista la situazione dei contagi in Italia e non solo, non farei neanche più entrare i tifosi allo stadio”.

