Serie B: Bandecchi in difesa con gli obiettivi, all’attacco verso le istituzioni

E’ tornato a parlare il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dichiarazioni riprese da PSB:

“Abbiamo messo fieno in cascina. Siamo solo all’ottava giornata, sappiamo che la B ha tante insidie e la classifica oggi non rispetta i valori tecnici delle squadre. Non ho detto di volare bassi. Ho solo ricordato alla squadra quale è la realtà: ci mancano 22-23-24 punti per la salvezza. Questo è l’unico ragionamento serio che si può fare adesso”.

“Io non aspetto i risultati per farmi sentire. Ma sia chiaro: se non saremo autorizzati a fare almeno il centro sportivo- cosa che in Serie A e B hanno tutti – vuol dire che non potremo ambire a nulla, non sarà possibile fare calcio qui a Terni. Questo club non ha niente, al momento è solo prestato alla B. Vogliamo investire, per il centro sportivo sono pronti 10-15 milioni, per lo stadio con il centro di ricerca medica 45: dovrebbero ringraziarci, invece stiamo aspettando ancora delle risposte”.