Serie B: Bari salvo, in C la Ternana di Breda

Un campionato da non credere per il Bari che dopo aver sfiorato la seria A nella passata stagione, ha iniziato la nuova convinto di poter disputare un torneo di vertice. E invece sono stati tantissimi i problemi e le difficoltà, le contestazioni e le polemiche soprattutto nei confronti della società fino alla necessità di dover mantenere la categoria attraverso lo spareggio play out.

Leggi anche

E dopo l’1-1 in occasione della partita di andata con il rischio di precipitare, stravince sul campo della Ternana con il risultato di 0-3. La storia più bella è quella del capitano Di Cesare che ha già annunciato il ritiro dal calcio, temeva di farlo con una cocente delusione e invece ha segnato la rete del vantaggio che poi ha spianato la strada verso il successo.