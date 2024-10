Serie B: vince il Bari, otto squadre in cinque punti. La nuova classifica

Si è conclusa anche questa giornata con il posticipo tra il Bari ed il Cosenza. I pugliesi grazie al solito Cheddira, che ha anche sbagliato un calcio di rigore, vincono ed affiancano la Reggina in classifica. Adesso dal terzo posto occupato dal Bari in condominio con Reggina e Sudtirol, fino alla Ternana, ci sono otto squadre in cinque punti.

I risultati della giornata

Genoa – Palermo 2-0

Cagliari – Benevento 1-0

Frosinone – Cittadella 3-0

Sudtirol – Como 1-1

Brescia – Modena 0-1

Reggina – Pisa 0-2

Venezia – Spal 2-1

Ternana – Parma 1-1

Ascoli – Perugia 1-0

Bari – Cosenza 2-1

La classifica

Frosinone 54

Genoa 42 (-1)

Bari 39

Reggina 39

Sudtirol 39

Cagliari 35

Pisa 34

Palermo 34

Parma 34

Ternana 34

Modena 31

Ascoli 29

Venezia 27

Como 27

Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22