Si è concluso il primo tempo dell'attesa gara al Vigorito di Benevento tra la compagine locale appena retrocessa dal campionato di serie A e tra le favorite per la vittoria finale e la neo promossa Alessandria.

La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 2-2 e per la squadra di Longo i due gol sono stati realizzati dall'ex Reggina Simone Corazza. Per la cronaca il Benevento in gol con Insigne su rigore ed un autogol. Da giocare la seconda frazione.