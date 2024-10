Serie B: il Benevento ha scelto il successore del tecnico Stellone

Una squadra costruita per vincere con un monte ingaggi tra i più alti della categoria, che oggi si trova all’ultimo posto della classifica dopo aver perso probabilmente l’ultima opportunità per rialzare la testa. Sconfitta pesantissima quella contro la Spal che ha portato alle dimissioni del tecnico Stellone: “Non mi sento più di continuare“, questa la comunicazione del tecnico romano alla società. E mentre tutti immaginavano e davano per scontato il ritorno di Caserta, si avvicina sempre più la possibilità dell’ingaggio del quarto allenatore della stagione. Infatti, secondo quanto riferiscono i colleghi di ottopagine “non ci sarà il ritorno di Caserta (nemmeno contattato) né Scarlato della Primavera. Il patròn ha chiamato Andrea Agostinelli impegnato a Malta. L’allenatore ha accettato subito lasciando la squadra che stava allenando e che non aveva più nulla da chiedere al campionato essendo già salva. In tarda mattinata il tecnico sarà a Benevento per la firma e nel pomeriggio sarà all’Imbriani per il primo allenamento“.

