Serie B, terremoto a Benevento: via Cannavaro e il ds Foggia. Esonerato anche Bucchi

Giornata di decisioni importanti in serie B, nella stagione in cui forse si registra il più alto numero di esoneri. L’Ascoli manda via Bucchi dopo l’ennesimo passo falso, sconfitta pesante sul campo del Cittadella, mentre il Benevento penultimo in classifica, decide per un nuovo cambio, ma questa volta ad andare via è anche il Ds:

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia.

Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera“.

Nelle prossime ore capiremo se ci saranno decisioni anche in casa Brescia.