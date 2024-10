Serie B: il Frosinone non si ferma più. Tutti i risultati del sabato e la classifica

Sconfitte ed esoneri in cadetteria. Mai così tanti in una stagione. E intanto la capolista se ne va...

Il Bari rialza subito la testa dopo due sconfitte consecutive e vince sul campo della Spal avvicinandosi nuovamente alla parte più alta della classifica. Alla squadra di De Rossi, invece, non basta un grande Nainggolan, assist e gol all’esordio. Continua il momento magico per il Sudtirol vittorioso a Pisa e quarto ad un solo punto dalla Reggina. Benevento in zona retrocessione diretta esonera Cannavaro ed il Ds Foggia, Perugia incredibilmente fuori da quella play out. Ad Ascoli la società manda via Bucchi. Il movimentato sabato si chiude con la vittoria del Frosinone a Como. Sul risultato di 0-2 partita sospesa per un malore che ha colpito un giovane tifoso di casa. Alla ripresa la capolista ha tenuto con grande tranquillità il doppio vantaggio.

I risultati della giornata

Modena – Cagliari 2-0

Cittadella – Ascoli 3-0

Spal – Bari 3-4

Perugia – Brescia 4-0

Pisa – Sudtirol 0-1

Cosenza – Ternana 0-0

Benevento – Venezia 1-2

Como – Frosinone 0-2

Domenica 5 febbraio

Parma – Genoa

Palermo – Reggina

La classifica

Frosinone 51

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa 31

Palermo 31

Parma 30

Cittadella 27

Ascoli 26

Perugia 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Venezia 24

Benevento 23

Cosenza 22